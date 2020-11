VfR und TSG finden nicht zueinander

Was lief jüngst zwischen dem VfR Aalen und der TSG Hofherrnweiler? Tatsache ist: Vertreter beider Vereine haben sich in den vergangenen Wochen mehrfach hinter verschlossenen Türen an einen Tisch gesetzt und über die gemeinsame Zukunft geredet – bis hin zu einer Fusion. Das Happy Ende aber ist ausgeblieben. Die Gespräche sind – zumindest vorerst – wieder auf Eis gelegt.

Standort Greut: In der über 10000 Zuschauer fassenden Ostalb-Arena ist der VfR Aalen beheimatet. Der Verein mit seinen gut 1100 Mitgliedern spielt aktuell in der Regionalliga Südwest – der vierthöchsten Liga im deutschen