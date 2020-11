Kai Häfner: Positiver Test bei Mitspieler

Schlechte Nachrichten für die deutsche Handball-Nationalmannschaft: Nach der Rückkehr von der EM-Qualifikation aus Estland ist Torwart Johannes Bitter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch der Nach-Test ist laut SWR positiv. Die Tests von Kai Häfner und den anderen deutschen Spielern waren unterdessen negativ.

Die PCR-Testung wurde am Sonntagabend nach der Partie gegen Estland (35:23) in Tallinn durchgeführt. Weil der positiv getestete Bitter keinerlei Symptome aufwies und wie alle anderen Teilnehmer des Lehrgangs in mehreren Testungen zuvor negativ gewesen war, hat er sich am Montag einem Nach-Test unterzogen. Bitter: Auch dieses