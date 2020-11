Wenn die Hexe „Corona“ heißt

Westhausen-Reichenbach

Fasching wird in der Saison 2021 definitiv stattfinden – aber nicht wie gewohnt“, sagt der RCV Reichenbach in einem Schreiben an seine Mitglieder und Freunde. Ein erstes Beispiel für etwas andere Veranstaltungen war am Mittwoch das Narrenbaumaufstellen am Vereinsheim Katzenstadel.

Diesmal mit einem Radlader

Pünktlich um 18.30 Uhr schritten die Vorstandsmitglieder Gerhard Schiele und Trixi Strobel mit einem Helfer zur Tat. Statt wie gewohnt vom Elferrat mit Steben, wurde der Narrenbaum diesmal mit Hilfe eines Radladers aufgestellt.

Genau zwei Zuschauer waren – mit Abstand – Zeugen der Zeremonie.