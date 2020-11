Neuer Chef des Polizeipostens

Abtsgmünd. Polizeihauptkommissar Albert Reichl, bisheriger Leiter des Polizeipostens Abtsgmünd, ging Ende Oktober in den Ruhestand. Er wurde bei einer Besichtigung des Abtsgmünder Rettungszentrums verabschiedet.

Albert Reichl war nach mehreren Stationen in seinem Berufsleben seit Ende 2017 Leiter des Abtsgmünder Polizeipostens in der Fachsenfelder Straße.

Sein Nachfolger, Daniel Dittrich, trat seinen Dienst als neuer Chef bereits am 19. Oktober an. Der 42-Jährige war im Laufe seiner Polizeikarriere bereits im Streifendienst in Stuttgart und in Schwäbisch Gmünd sowie im Bereitschaftsdienst in Göppingen tätig. Bevor er die Leitung in