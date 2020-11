Schlange stehen für Brot von gestern

Armut Die Zahl der Bedürftigen, die im Aalener „Kocherladen“ einkaufen, ist im Laufe der Covid-19-Pandemie enorm gestiegen. Was an einem Vormittag vor dem und im Laden passiert.

Aalen

Montag, 11 Uhr: Der „Kocherladen“ in der Bahnhofstraße öffnet erst in zwei Stunden. Doch die ersten Kunden stehen bereits Schlange. Zwar ist es auf dem Gehsteig vor dem Laden zugig und schattig. Aber wer zuerst Einlass bekommt, hat die größte Auswahl in diesem besonderen Lebensmittelgeschäft.

Die „Aalener Tafel – Kocherladen“ ist eine soziale Einrichtung, in der Menschen mit geringem Einkommen einkaufen können. Einige sind an diesem Vormittag bereit, der SchwäPo-Redakteurin aus ihrem Leben zu erzählen.

Inka Gaidasic steht heute ziemlich weit vorne in der Warteschlange. „Ich hoffe auf Milch, Gemüse,