Wie einfaches Wachs „Erschütterungen“ abbildet

Kultur Die Aalener Künstlerin Ines Tartler hat in der Fußgängerzone den ersten Teil einer Kunstperformance gezeigt. Was dabei zu sehen war.

Aalen

Ganz kleine Schritte macht Ines Tartler. In ihren Händen trägt die Aalener Künstlerin waagrecht einen Bilderrahmen vom Retterhaus am Stadtkirchenplatz, wo sie momentan ihr Atelier hat, in Richtung Rathaus. Dass sie so sorgsam damit durch die Fußgängerzone läuft, hat einen guten Grund. In dem Rahmen ist Kunst, die auf der Strecke während des Transports im Werden und Sich-Verändern ist. Der erste Schaffensakt eines Kunstprojektes, das bis zum Sommer dauern soll. „a work a month“ – eine Arbeit pro Monat bis zum nächsten Sommer wird Ines Tartler schaffen und jeweils an einer von ihr ausgewählten Säule im Rathaus