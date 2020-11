Kelten-Freilichtanlage wächst weiter

Bopfingen

Geschäftiges Treiben an Bopfingens Hausberg. Nebel und Kälte stören die Bauarbeiter nicht, die packen fleißig an. Es geht voran mit dem Projekt „Erlebniswelt Kelten“ am Ipf. Am Donnerstagvormittag wurden die Armierungen und Fundamente für die neu entstehenden Gebäude betoniert.

Die Freilichtanlage soll in diesem Jahr noch um drei weitere Gebäude ergänzt werden. Geplant sind Nachbildungen eines Speicherhauses auf Stelzen, eines Grubenhauses, das für keltisches Handwerk steht und eines Gesindehauses, das ein keltisches Wohnhaus abbildet.

Diese Bauten werden finanziert mit Mitteln aus dem EU-Programm LEADER und müssen,