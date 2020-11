Magna: Bläse und Bühler stoßen Strukturprozess an

Bopfingen. Vor rund einer Woche hatte der Magna-Konzern bekannt gegeben, dass der Standort in Bopfingen Ende 2022 geschlossen wird. Rund 230 Arbeitsplätze gehen damit für die Stadt und den Wirtschaftsraum Bopfingen verloren. Noch vor wenigen Monaten hatte Magna in Bopfingen fast 450 Mitarbeiter beschäftigt. Anlässlich dieser Ankündigung haben sich Landrat Dr. Joachim Bläse und Bürgermeister Dr. Gunter Bühler am Donnerstag in Bopfingen getroffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

„Bei der Einbringung des Kreishaushalts habe ich bereits deutlich gemacht, dass für mich die Zukunft des Ostalbkreises