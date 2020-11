Eine Dorfmitte für Begegnungen

Lauchheim-Hülen. Schon jetzt gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten mehr. Und was, wenn die Wirtschaften mal alle zu sind? In der Sitzung des Ortschaftsrats Hülen wurde einmal mehr klar: „Wir brauchen eine zentrale Dorfmitte“. Den Befürchtungen von Ortsvorsteherin Eva Rösler nach könnten die Vereine bald keinen Platz mehr haben. Denn das Alte Rathaus und das Feuerwehrhaus wären auch schon stark in die Jahre gekommen. Rösler erinnert an eine rege Bürgerbeteiligung, als im Rahmen des Projekts „Leben in zukunftsfähigen Dörfern“ Alteingesessene und neu Hinzugezogene zusammen kamen. „Sie alle wollen in Hülen