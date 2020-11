Aalens Handel in der Krise kreativ

Teil-Lockdown Warum die Aalener Geschäfte hohe Umsatzverluste beklagen, obwohl sie geöffnet haben dürfen. Was die Innenstadt den City-Kunden in der Vorweihnachtszeit trotzdem bietet.

Aalen

Die Cafés zu, kein Mittagstisch. Kein Glühwein sowieso und jetzt also auch kein Weihnachtsmarkt. Vorweihnachtliche Stimmung will in dieser durch Corona getrübten Zeit in der Aalener Innenstadt nicht so recht aufkommen.

„Der Handel hat es zwar sicher noch leichter, als die Gastronomie, die komplett schließen musste. Aber auch wir spüren große Umsatzverluste, wir liegen sicher um rund 30 Prozent unter dem Vorjahr“, sagt Josef Funk, Seniorchef von Mode Funk und zugleich Vorsitzender des Innenstadtmarketingvereins Aalen City aktiv (ACA).

Die Schockstarre der Kunden in der ersten Woche nach dem verordneten Teil-Lockdown habe