Hopfen und Malz sind in Heubach nicht verloren

Seit Beginn der Pandemie hagelt es Absagen. Es gab keine Gartenfeste, viele Vereinsheime und Bewirtungsstationen waren seit dem Frühjahr geschlossen, der Lockdown light trifft die Gastronomie nun ein zweites Mal. Damit hinterlässt sie auch Spuren bei der Heubacher Hirschbrauerei. Die verzeichnete in diesem Jahr einen starken Einbruch, besonders beim Fassbier, das gerne auf Gartenfesten und in Gastronomiebetrieben ausgeschenkt wird. Auch beim Verkauf von Flaschenbier sei ein merklicher Umsatzrückgang zu verzeichnen, erklärt Geschäftsführer Thomas Mayer. Wobei: „Der Umsatz in den heißen Monaten war verhältnismäßig in Ordnung,