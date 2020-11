Martinusmedaille für Josef Vogelmann aus Hüttlingen

Rottenburg/Hüttlingen. Bischof Dr. Gebhard Fürst hat sechs Frauen und Männer aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart mit der Martinusmedaille ausgezeichnet. Er würdigte damit deren vorbildliches Engagement in Kirche und Gesellschaft. „Unser Diözesanpatron ist vielen Menschen ein großes Vorbild“, so Bischof Fürst in seiner Laudatio. „Insbesondere, wenn es um den diakonischen Einsatz in unseren Gemeinden und über die Grenzen unserer Kirche hinaus geht, inspiriert er viele zum hingebungsvollen Dienst.“

Die Martinusmedaillen wurden aufgrund der Corona-Pandemie nicht in einem gesonderten Festakt, sondern im Rahmen des