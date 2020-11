Joachim Bläse kritisiert Art der Alfdorfer Demo scharf

Corona-Pandemie Landrat will bei Kundgebung im Ostalbkreis intensiv beobachten und bei Verstoß einschreiten.

Schwäbisch Gmünd. Landrat Dr. Joachim Bläse kritisiert die Art und Weise der Demonstration des Alfdorfer Gastronomen Stefan Schmidt und etwa 30 weiterer Personen scharf. Er habe viel Verständnis dafür, dass manche Leute die eine oder andere aktuelle Entscheidung hinterfragen, sagte Bläse. Für „solche Aktionen“ wie die in Alfdorf aber habe er „absolut kein Verständnis“. Dies sei eine „Provokation“. Diese „Art und Weise, die Meinung zu sagen, ist ein No-Go“, sagte Bläse. Schmidt und etwa 30 weitere Personen waren am Mittwoch in weißen Schutzanzügen und mit roten Armbinden durch Alfdorf