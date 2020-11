Richtig Busfahren lernen

Neresheim

Montagmorgen 8.30 Uhr in Neresheim auf dem großen Platz vor dem alten Lokschuppen. Eine Szene, wie aus einem Actionfilm: Der Schulbus beschleunigt. Dann steigt der Fahrer voll in die Eisen. Der Bus – so wirkt es – knickt tief ein. Das ABS regelt hörbar die Bremsaktion auf dem rutschigen Straßenbelag. Die Schülerinnen und Schüler der Werkrealschulklasse 5a der Härtsfeldschule in den Sitzen drückt es nach vorn.

„Das war gut“, kommentiert eine Schülerin anschließend die Situation. Also keine Panik: Passieren kann nichts bei der Vorführung einer Notbremsaktion im Rahmen der Verkehrspräventionskampagne