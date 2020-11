Erste digitale Absolventenfeier

Aalen

Alles neu, alles anders, aber trotzdem schön und feierlich: Rund 1300 Absolventinnen und Absolventen wurden an der Hochschule Aalen in diesem Jahr verabschiedet. Statt gemeinsam in der Aula wurde Zuhause vor dem Bildschirm gefeiert. Corona-bedingt fand die Absolventenfeier digital statt und wurde live auf YouTube übertragen. „Herzlichen Glückwunsch, dass Sie durchgehalten haben“, lobte Hochschulrektor Prof. Dr. Gerhard Schneider. „Gehen Sie jetzt raus in die Welt und machen Sie was daraus.“

Es war für alle eine besondere Situation: Normalerweise sind an der Absolventenfeier knapp 2000 Studierende, Eltern und