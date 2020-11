Corona: 15 Bewohner sind positiv

Mögglingen. Weil ein Bewohner des Mögglinger Pflegewohnhauses der Johanniter im Pfarrgarten wegen einer anderen Erkrankung in die Klinik musste, wurde er in der vergangenen Woche auf Corona getestet. Der Test fiel positiv aus. Das Ergebnis lag am Donnerstag vor. Der Bewohner zeigte aber „keinerlei Symptome“, wie Einrichtungsleiterin Jutta Krauß erklärt. Daraufhin haben sich alle 27 Bewohner des Pflegewohnhauses in Mögglingen in Zimmerisolation begeben. Bei Tests in der Einrichtung kamen weitere 14 positiv Getestete hinzu. Zwei positiv getestete Bewohner befinden sich laut Jutta Krauß im Krankenhaus.