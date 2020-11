Ein Attest per Knopfdruck

Gesundheit Der Gmünder Allgemeinmediziner Dr. Alexander Stütz will die digitale Vernetzung. Wie die AOK Ostwürttemberg ihn bei diesem Vorhaben unterstützt.

Schwäbisch Gmünd

Wenn ein Beschäftigter vom Arzt krankgeschrieben wird, bekommt er einen gelben Papierschein in dreifacher Ausfertigung ausgehändigt. Einen für den Arbeitgeber, einen für die Krankenkasse und einen für sich selber. Bisher musste er diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung selbst bei seiner Krankenkasse und seinem Unternehmen abgeben – bis jetzt.

„Heute läuft das bei meinen Patienten, die im AOK-Hausarztprogramm eingeschrieben sind, komplett digital ab“, freut sich Dr. Alexander Stütz. „Ich kann am Computer die Bescheinigung ausfüllen und per Knopfdruck an die AOK elektronisch weiterleiten. Das