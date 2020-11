Hermann Kurz ist ein Siebziger

Rosenberg. Mit vielen Gratulanten hat Hermann Kurz seinen 70. Geburtstag gefeiert. Über viele Jahrzehnte hat Hermann Kurz das sportliche und wirtschaftspolitische Leben und die Infrastruktur in Rosenberg geprägt.

Hermann Kurz wurde am 14. November 1950 in Fronrot bei Bühlertann geboren. Nach dem Besuch der Volksschule Rosenberg hat er eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker in der Schwabengarage in Stuttgart absolviert. Zwei weitere Studiengänge zum staatlich geprüften Maschinenbautechniker und zum technischen Betriebswirt folgten.

Viele praktische Erfahrungen prägten den beruflichen Werdegang von Hermann Kurz, bevor er im Jahre 1977 als