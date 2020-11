Mikado für die Deutschen Meisterschaften

Reiten Was sich um die Reitanlage des Pferdesportvereins Schloss Kapfenburg in Hülen bewegt.

Lauchheim-Hülen. Der Pferdesportverein Schloss Kapfenburg (PSV) hat rund um die Reithalle und am Rande des Kugeltals einiges bewegt. Wie der Vorsitzende Felix Auracher in einer Vereinsmitteilung schreibt, gab die raue Härtsfeld-Witterung den Anlass, die beschädigte Westwand des Gebäudes zu sanieren. Auch an einen barrierefreien Zugang im Eingangsbereich wurde demnach gedacht.

Was Auracher wie ein Mikadospiel beschreibt, sind Stahlrohre, die mit Blick auf die Deutschen Meisterschaften 2021 in den Boden gerammt wurden. Bis Weihnachten werde es sicher noch dauern, bis jeder begreifen könne, was es mit diesem sonderbaren Ding auf sich habe.