Wilhelmstraße wird Kanal-Großbaustelle

Aalen-Wasseralfingen Der Betriebsausschuss der Stadtwerke Aalen, Abwasserentsorgung, hat am Dienstag das Vorhaben gebilligt, einen neuen Abwasserkanal in der Wilhelmstraße zu bauen. 1,7 Millionen Euro sind für das Projekt veranschlagt. Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten ausgeschrieben werden.

Der städtische Sachgebietsleiter Stadtentwässerung, Hannes Bauer, erläuterte weiter, dass der Baubeginn 2021 sein soll, gekoppelt an Brückenarbeiten in der Stiewingstraße. Er rechnet mit einer Bauzeit von rund 18 Monaten, begonnen werde an der Kläranlage im Hasennest.

Weil der Kanal in der Mitte der Wilhelmstraße gebaut werden muss, sei dies