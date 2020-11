VfR und SSV: Geld fürs Ausbilden

Geldsegen für den VfR Aalen, SSV Aalen und den FC Schechingen: Die drei Vereine profitieren von der sogenannten „Ausbildungshonorierung“ durch die Deutsche Fußballliga (DFL). Der VfR erhält das Geld für Nico Schlotterbeck. Der 20-Jährige spielte in der Saison 2014/2015 in der U17 des Regionalligisten. Inzwischen trägt der Innenverteidiger das Trikot des Bundesligisten Union Berlin. Für die „Eisernen“ absolvierte Schlotterbeck in der laufenden Runde bereits zwei Partien – gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) und den FSV Mainz 05 (4:0).

Der SSV Aalen und der FC Schechingen kassieren für denselben Spieler ab: