Eisenbahnbrücke: Sanierung nach Unfall

Aalen

Drei Tage lang ist die wilhelm-Merz-Straße in Aalen für Autos gesperrt. Noch bis diesen Mittwoch, 18. November, müssen Autofahrer an der Stelle einen Umweg in Kauf nehmen. Grund für die Vollsperrung der Straße sind Sanierungsarbeiten an der Eisenbahnbrücke, die von der DB Netz AG mit Sitz in Ulm in Auftrag gegeben wurden.

Derzeit finden an der Eisenbahnüberführung, die über die Wilhelm-Merz-Straße führt, diese Reparaturarbeiten statt. „Grund hierfür ist ein durch einen Lastwagen verursachter Anfahrschaden“, teilt eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage mit.