Die Vision "Ganzheitliches Zentrum für Gesundheit" nimmt Gestalt an

Aalen

Birgit Lutz hat eine Vision. Eine, die bereits Gestalt annimmt. Seit die Aalenerin vor ein paar Jahren selbst gesundheitliche Schwierigkeiten hatte und in der Schulmedizin nur beschränkt Hilfe fand, träumt sie von einem Gesundheitssystem, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Dessen Eigenverantwortung stärkt. Ohne alternative Heilmethoden auszuschließen. Ohne die Schulmedizin auszugrenzen. Um das zu verwirklichen, hat die ehemalige Steuerberaterin die Idee für ein „Ganzheitliches Zentrum der Gesundheit“ entwickelt. „Das ist etwas, was in mir brennt“, sagt sie. „Die Zeit ist reif für innovatives