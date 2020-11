Leonie Kroter ist Württembergische Vizemeisterin

Leonie Kroter von der DJK-SG Wasseralfingen ist Württembergische Vizemeisterin im Siebenkampf. In der „Late Season“ wurden – noch vor dem neuerlichen Corona-Lockdown – in der Altersklasse U16 die Württembergischen Einzelmeisterschaften in Stuttgart und die Mehrkampfmeisterschaften in Weingarten durchgeführt.

Bereits im Vorlauf über die 100m sprintete Kroter zu einer neuen persönlichen Bestleistung in 13,11 Sekunden. Diese steigerte sie im Endlauf noch auf tolle 13,08 Sekunden und einen großartigen siebten Platz.

Angereist als Württembergische Hallenmeisterin über 60m Hürden erreichte sie problemlos den Endlauf