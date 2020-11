Wo Weihnachten die Tannen steh’n

Tradition Feiern mehr Menschen das Christfest mit Baum & Co.? Wie Hannes Stoll die Nachfrage nach Weihnachtsbäumen und Deko in Zeiten der Corona-Pandemie einschätzt.

Neresheim-Weilermerkingen

Ein Feld auf dem Härtsfeld. Wo noch vor wenigen Tagen Tanne an Tanne stand, steht ein Trecker und Erntehelfer verladen bereits in Netze verpackte Christbäume auf einen Anhänger. Alltag Mitte November beim Familienbetrieb Karl Stoll in Weilermerkingen. Auch in Corona-Zeiten. „Wir müssen bei allem, was wir tun, auch die Hygieneschutzauflagen einhalten“, sagt Hannes Stoll, einer der Juniorchefs im Unternehmen. Doch wirkt sich die Pandemie auf das Weihnachtsgeschäft insgesamt aus?

Die Mitarbeiter kommen derzeit gut voran. Nachdem die circa zehn Jahre alten Bäume mit der Motorsäge geerntet sind, werden