Ellwangen. Zeitlebens war er mit dem Schönenberg verbunden. Auf dem dortigen Friedhof wurde jetzt Pater Hermann Fuchs beigesetzt. In Wasserburg am Inn starb er am 10. November nach langer Krankheit im Alter von 89 Jahren. Sechs Mitbrüder standen beim Requiem mit am Altar, als der stellvertretende Dekan P. Jens Bartsch von einem treuen Redemptoristen und vorbildlichen Priester sprach, dem insbesondere die Jugendarbeit am Herzen lag. In allen Stationen, in die Pater Fuchs vom Orden berufen worden war. Als Direktor der Internate von Riedlingen und Gars am Inn und 26 Jahre als Hausgeistlicher der Ursulinen in Villingen. Zuvor schon auf dem Schönenberg