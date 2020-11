DM-Halbfinalein Gmünd

Die Zeichen stehen auf Halbfinale. Auf Wettkampf in heimischer Halle. Auf Bundesliga-Turnen. Wenn keine neue Verordnung kommt, dann findet der Halbfinal-Wettkampf zwischen dem TV Wetzgau und der Siegerländer KV an diesem Samstag um 18 Uhr in der Großen Sporthalle in Schwäbisch Gmünd statt.

Die Gmünder Turner haben es in der Bundesliga Staffel B auf den zweiten Platz geschafft (hinter TG Saar) und treffen im Halbfinale nun auf den Erstplatzierten der Staffel A, die Siegerländer KV.

Das Halbfinale in Gmünd kann nur ohne Zuschauer, dafür mit ausgeklügeltem Hygienekonzept stattfinden. „Die Große Sporthalle ist groß genug, um den Abstand