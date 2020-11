Karl Rödter geht neue Wege

Aalen

Es hat schon lange in ihm rumort. Jahrelang. Und jetzt ist es endlich soweit, der Entschluss ist gefasst. Karl „Carlo“ Rödter steht in seinem Verkaufsladen Messer Rödter in der Spitalstraße. Eine Wand ist kahl, Schränke halb ausgeräumt. „Ich möchte mir das Leben leichter machen“, erklärt der 60-Jährige und meint damit nicht, dass er seinen Betrieb schließen möchte. Nein. Ein neues Konzept, das ist es, was Aalens letzten Messerschmied bereits lange umtreibt. Die Werkstatt, aktuell in der Friedrichstraße, soll mit dem Warengeschäft zusammengelegt werden. Ändern wird sich dadurch einiges.

Carlo Rödter