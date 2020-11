Weinmarkt Grieser: „Wir machen weiter“

Unternehmen Mit welcher Botschaft sich das Team an seine Kunden wendet.

Aalen. Nur wenige Tage nach der traurigen Nachricht vom plötzlichen Tod Alfons Wiedemanns wendet sich der Weinmarkt Grieser in den sozialen Netzwerken mit folgender Botschaft an seine Kunden: „Wir führen den Weinmarkt ganz im Sinne von unserem verstorbenen Chef fort.“ In diesen schweren Stunden – „wir sind alle zutiefst schockiert, fassungslos und von der Situation überrollt“ – sei es dem Team des Weinmarkts Grieser ein großes Anliegen, den Kunden die Sorge zu nehmen, dass diese neue Situation Auswirkungen auf das Tagesgeschäft des Weinmarkts haben könnte.

Die Wein-Abos für das kommende Jahr habe Alfons