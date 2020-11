Hochdotierte „Umdenker“

Bau Der neue Null-Energie-Fachklassentrakt des Schubart-Gymnasiums in Aalen gewinnt eine Architekturauszeichnung nach der anderen.

Die Stadt Aalen und das Büro Liebel/Architekten blicken stolz auf neun nationale und internationale Auszeichnungen, die der neue Null-Energie-Fachklassentrakt des Schubart-Gymnasiums in Aalen bis jetzt erhalten hat. Neben einer hohen Gestaltungsqualität rückt in der Zwischenzeit für viele Auslober von Architekturpreisen das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in den Fokus. Das hat seinen Grund: Der Bausektor spielt aufgrund seiner Größe eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der Klimaziele und wegen der zunehmende Knappheit der Ressourcen werden dringend neue Konzepte gesucht.

„Umdenker und Vorreiter für die Transformation in