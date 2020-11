Union-Areal: 2022 sollen Bauarbeiten starten

Infrastruktur Das Landratsamt 2 wird auf dem Union-Gelände in Aalen gebaut. Außerdem wird der Kocher renaturiert. Das ist der Zeitplan.

Aalen

Anfang 2022 soll mit dem Bau des weiteren Verwaltungsgebäudes des Landratsamts auf dem ehemaligen Union-Areal begonnen werden“, teilt die Stadt Aalen in einem Schreiben mit. Der städtebauliche Wettbewerb dazu war gemeinsam von Kreis und Stadt ausgelobt worden.

Vor diesem Baubeginn werde die Kocherrenaturierung, die den Hochwasserschutz der gesamten Aalener Innenstadt beinhalte, in Angriff genommen. Dazu habe die Stadt als Auftraggeber alle wesentlichen Vorarbeiten in Abstimmung mit der Kreisverwaltung in den vergangenen Monaten vorangebracht.

„Wasserrechtliche Genehmigungen, Abstimmungen bezüglich der Landeszuschüsse