Der etwas andere Gutschein

Ellwangen

Die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür und schon jetzt ist man auf der Suche nach dem richtigen Geschenk. Passend dazu hat Pro Ellwangen an diesem Freitag beim Juwelier Hunke in Ellwangen den neuen digitalen Geschenkgutschein vorgestellt. „Es gab ihn zwar schon lange davor, allerdings nur in Papierform“, sagt City-Managerin Verena Kiedaisch. Der neue Gutschein passe nun als Kartenform in jeden Geldbeutel.

Dabei hat der Gutschein auch eine weitere große Aufgabe. „Es soll ein Kundenbindungsinstrument sein, womit auch die Händler in Ellwangen unterstützt werden“, erklärt Kiedaisch. Aus diesem Grund gibt es