Besuchen Sie den Wochenmarkt?

Der Gemüsegärtner Hermann Schmid steht aufgrund seiner Gesundheit am 30. Dezember zum letzten Mal auf dem Wochenmarkt und beendet die Familientradition. Die SchwäPo hat Passantinnen und Passanten gefragt, was den Wochenmarkt besonders macht.

Technikerin aus Aalen

„Ich gehe mit meiner Mutter sehr gerne auf den Wochenmarkt. Für meine Mutter ist es kein Wochenende, wenn wir nicht auf den Wochenmarkt gehen. Mit Corona hat sich für uns auch nicht viel daran geändert. Man hat auf dem Markt die Vielfalt der Ware und man trifft meist noch auf nette Bekannte.“

Rentner aus Aalen

„Ich gehe – je nachdem wie ich Zeit habe – einmal in der Woche auf den Markt. Ich habe da immer meinen festen Stand, an dem ich einkaufe und bin damit wirklich sehr zufrieden. Es gibt eine hiesige Auswahl an frischer Ware aus der Region, es