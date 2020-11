Eine Frage der Perspektive

Die Turmbläser auf der Stadtkirche sind von alters her die besten Freunde des Spions. Immer wenn sie abends oder am Samstagmittag auf Augenhöhe mit ihm ihre Choräle anstimmen, wird es ihm warm ums Herz. Und vielen Zuhörern drunten auf dem Marktplatz, die zu den Turmbläsern empor lauschten, war neulich eine höchstens Dreijährige mit ihrer Mama. Als die jungen Bläser dann auf der Balustrade über der Schulstraße ihren Choral ertönen ließen, faltete die Kleine andächtig wie in der Kirche zum Gebet spontan ihre Händchen. Das hat den Spion tief beeindruckt ...

Weniger beeindruckt,