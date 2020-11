Sozialwohnungen: Nachfrage steigt

Wohnungsmarkt Trotz boomender Bautätigkeit: In Aalen bleibt die Situation im geförderten Wohnungsbau weiter angespannt. Was die Aalener Wohnungsbau dagegen unternimmt.

Aalen

Der Aalener Wohnungsbau boomt. Bis zu 580 Millionen Euro fließen laut OB Thilo Rentschler in bereits bekannte Quartiere und geplante Projekte. Einen wesentlichen Anteil daran hat die Aalener Wohnungsbau, die ihre Neubauoffensive mit ihrem langfristig angelegten 120-Millionen-Euro-Programm weiterverfolgt.

Allerdings, so berichtet Wohnungsbau-Geschäftsführer Robert Ihl in seiner Bilanz über das Geschäftsjahr 2019, habe auch die Aalener Wohnungsbau mit den steigenden Baukosten zu kämpfen. Was sich an einem deutlichen Preisanstieg bemerkbar mache. Kostenoptimierung sei das Gebot der Stunde. Deswegen setze man auf eine intensive Planungsphase.