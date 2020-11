Heubacher Modellbauer setzt auf Infektionsschutz

Heubach

Eigentlich gehören zu den Kunden der Karl Jenewein Modellbau und Formenbau in Heubach die Gießereibranche, die Automotive- und Luftfahrtindustrie. Doch in Pandemie-Zeiten setzt das Unternehmen auf Infektionsschutz für Schulen und andere Einrichtungen, in den Menschen ohne Mindestabstand beisammen sitzen. Die einfach aufstellbaren oder montierbaren Kunststoffscheiben finden großen Anklang.

Zwei Gründe führt Geschäftsführer Fabian Dürr für das neue Geschäftsfeld an: „Zum einen hatten wir in der Coronakrise einen extremen Umsatzeinbruch, zum anderen haben wir uns überlegt, was wir beitragen können, um die Pandemie einzudämmen.“