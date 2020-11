TSG: Spielerfrauen trainieren mit

Es war keine einfache Aufgabe: in Zeiten von Corona und Kontaktbeschränkungen: einen neuen Trainer zu suchen. Der SSV Aalen ist trotzdem fündig geworden und hat Heiko Richter die heikle Aufgabe übertragen, den Verein in der Fußball-Bezirksliga zu halten. Heikel deshalb, weil sich die Parteien bislang nicht an einen Tisch setzen konnten. „Auch die Mannschaft habe ich noch nicht kennengelernt“, sagt der neue Coach. Ob der 44-Jährige das im Dezember endlich darf, hängt allein davon ab, wie die weiteren Corona-Maßnahmen der Regierung aussehen.

Der Klassenerhalt in der Bezirksliga könnte nur ein erstes Etappenziel von Heiko Richter