Pilotprojekt: Poller gegen zu viele Autos

Aalen

Das Leben in der Aalener Innenstadt soll weiterhin erhalten bleiben“, sagte Oberbürgermeister Thilo Rentschler an diesem Dienstag. Aus diesem Grund hat die Stadt Aalen zusammen mit Aalen City Aktiv (ACA), dem Tiefbauamt und der Firma Schlagenhauf sogenannte mechanische Absperrpfosten pilotweise an der Wendeplatte am Rathaus eingebaut. Weitere Stellen sind im Moment nicht geplant. „Wir hoffen aber dennoch auf Akzeptanz für die Pfosten“, sagt Rentschler.

Bereits seit vergangener Woche wurden die Poller installiert und ab diesem Dienstag sind die insgesamt vier Poller schließlich einsatzbereit. Doch was ist Sinn und Zweck