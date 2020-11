Der Bopfinger Adventskalender wird aufgebaut

Tradition Wie trotz Corona die 24 Türchen am Rathaus realisiert werden und was in diesem Advent neu ist.

Bopfingen. Er ist der größte in der Region: der Adventskalender am Bopfinger Rathaus. „Die Erbauer des Gebäudes haben sich was dabei gedacht“, sagt Bürgermeister Dr. Gunter Bühler. Genau 24 Fenster haben sie damals an die Frontseite eingebaut. So ist der Kalender schon seit Jahren ein Besuchsmagnet. Viele Besucher kommen in die ehemalige Reichsstadt, um sich die 24 Motive anzuschauen.

2020 haben sich die Künstler zum Thema „Herzenswunsch“ Gedanken gemacht. „In diesem Jahr wünscht sich jeder etwas von Herzen“, sagt Bopfingens Kulturreferentin Victoria Schrödersecker. Jeder Künstler durfte seinen Herzenswunsch