Maskenpflicht erweitert, Weihnachtsferien verlängert

Ein Mund-Nasen-Schutz soll in Städten Vorschrift werden. Schüler haben nun doch schon vom 19. Dezember an frei – oder sogar früher.

Die Landesregierung von Baden-Württemberg plant eine Ausweitung der Maskenpflicht. Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach einer Besprechung der Ministerpräsidenten aller Bundesländer angekündigt. Man plane „eine allgemeine Maskenpflicht im öffentlichen Raum“, sagte er.Die Vorschrift solle in Städten gelten, diese müssten Zonen dafür definieren. Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) betonte auf Nachfrage, die Vorschrift solle „unabhängig vom Abstandsgebot“ gelten. Bisher herrschen Maskenpflichten an der frischen Luft in Innenstädten