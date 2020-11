Mit dem Kindergarten geht’s los

Braunenbergschule Was der erste Bauabschnitt kostet und was geplant ist. Der Umzug Weitbrechtschule wird geschoben.

Aalen-Wasseralfingen

In seiner Sitzung am Mittwoch befasste sich der Ortschaftsrat mit den aktuellen Plänen für den Bildungscampus Braunenberg. Architekt Manfred Gruber aus Bad Saulgau erläuterte die Maßnahmen, die in zwei Bauabschnitten ausgeführt werden sollen.

Da nur bis zum 30. Juni 2022 Zuschüsse für spätestens dann in Betrieb gehende Kindergärten bewilligt werden, soll nach den Plänen Grubers im ersten Bauabschnitt zunächst der Kindergarten entstehen. Statt wie in der ersten Machbarkeitsstudie mit drei Gruppen geplant, wird er jetzt mit Räumen für sechs Gruppen gebaut, darunter eine U3-Gruppe. Wie Gruber erläuterte, „wird