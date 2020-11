Der Oberst lobt seine Truppe

Aalen

Ohne die Bundeswehr würde unser Team die Kontaktnachverfolgung nicht schaffen“, sagt Landrat Dr. Joachim Bläse. 40 Soldatinnen und Soldaten tun Dienst in der Pfeifle-Halle. Wie das dort abläuft, das hat sich Oberst Thomas Köhring, der Kommandeur des Landeskommandos Baden-Württemberg, am Mittwoch angesehen.

Laut Artikel 35 Grundgesetz können Städte oder Landkreise in Not, Hilfe der Bundeswehr anfordern. In der Pandemie ist die Truppe sehr gefragt. Wie viel und welche Kräfte wann und wohin entsendet werden, das koordinieren in Deutschland die Landeskommandos. Der „Chef“ in Stuttgart hier ist Oberst Thomas Köhring.