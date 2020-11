Zwei Tage länger Weihnachtsferien

Corona Aalener Schulen sehen die Lernziele durch längere Ferien nicht in Gefahr. Auch die Betreuung könne gesichert werden. Die Frage ist: Was bringt diese Maßnahme?

Aalen

Hilfe, es weihnachtet sehr – in weniger als einem Monat ist es so weit und Weihnachten steht vor der Tür. Eigentlich ein Grund zur Freude, Zeit für Besinnlichkeit, Zeit für die Familie. Eigentlich. In diesem Jahr steht Weihnachten unter keinem allzu guten Stern, die Coronapandemie macht auch vor dem Fest keinen Halt.

Im Gegenteil – der Lockdown-Light zeigt weniger Wirkung als erhofft und soll verlängert werden. Doch der Bund versucht, Familien ein besinnliches Fest im engsten Kreise ermöglichen zu können. Jetzt wird eine Maßnahme laut, die zu einer gemeinsamen Feier verhelfen soll: Die Schüler bleiben länger zu Hause,