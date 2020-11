Rätinnen und Räte fordern Sondersitzung

Infrastruktur Eine Empfehlung für den Bebauungsplan an der Aalener Straße gibt’s nicht.

Aalen-Unterkochen. Eigentlich hätten die Rätinnen und Räte in Unterkochen in der jüngsten Sitzung dem Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik (AUST) eine Empfehlung für den Bebauungsplan „Ecke Aalener Straße/Wöhrstraße“ aussprechen sollen. Eigentlich. Denn soweit kam es nicht. Die Räte beantragten eine Sondersitzung, um über die Pläne mit den zuständigen Amtsleitern erneut zu sprechen. Diese ist nun am 2. Dezember, einen Tag bevor der AUST über das Thema berät.

Worum geht’s? Das neue Feuerwehrgebäude soll zwischen Aalener Straße und Wöhrstraße gebaut werden. Dazu sind ein Kreisel mit 30 Metern Durchmesser,