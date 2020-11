Ellwangen macht sich stark für Frauen

Ellwangen

Gleich zwei verschiedene Kooperationen haben sich in Ellwangen ergeben, die sich als Ziel gesetzt haben, Frauen in Notsituationen zu unterstützen. Zusammen mit dem Soroptomist Club Ellwangen/Jagst und der Kirchengemeinde Schönenberg macht die Stadtverwaltung auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Zusammen mit der Caritas Ost-Württemberg und den Anna-Schwestern will die Verwaltung für mehr Wohnraum für Frauen in Notsituationen sorgen.

Bereits vor vier Jahren hat die Verwaltung überlegt, wie und wo in Ellwangen mehr Wohnraum für Frauen in Notsituationen entstehen könnte, erinnert sich Bürgermeister