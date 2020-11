Aalen-Fachsenfeld. Als Nachfolgerin des scheidenden Ortsvorstehers Jürgen Opferkuch schlägt der Ortschaftsrat Fachsenfeld die Fraktionssprecherin der Freien Wähler, Sabine Kollmann, vor. Sie wurde in der jüngsten Sitzung in geheimer Wahl mit neun Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen gewählt. Die Nachwahl eines Ortsvorstehers war notwendig, da Jürgen Opferkuch am 30. September sein Ausscheiden aus dem Amt und aus dem Ortschaftsrat zum 31. Januar 2021 beantragt hatte. Diesem Begehren stimmte der Ortschaftsrat einstimmig zu. Auch dieser Antrag muss – ebenso wie die Nachfolge – vom Aalener Gemeinderat noch bestätigt werden. Sabine