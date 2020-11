Ringerschließung für die Sicherheit?

Heubach-Lautern

Den Bebauungsplan für das Primalat-Gelände in Lautern hat der Gemeinderat verabschiedet. Über die in diesem Zusammenhang diskutierten Verkehrsbeziehungen entscheidet nun das Landratsamt. In einer Verkehrsschau mit Vertretern aus Verwaltung, Gemeinderat und Polizei informierte sich die Leiterin des Geschäftsbereichs Straßenverkehr des Landratsamts, Doris Forstenhäusler, am Donnerstag vor Ort.

Im Bebauungsplan geht es um den Neubau eines Lager- und Sozialtrakts der Firma. Außerdem geplant: die Erweiterung der Halle im Nordosten, eine Gewerbehalle an der Zimmergasse und ein Stellplatz für Lastwagen. Nördlich des Betriebs,