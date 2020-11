Abwasser, Verkehr und die Mensa

Oberkochen

Immer wieder gibt es betriebliche Störungen am Regenüberlaufbecken (RÜB) und am Abwasser-Pumpwerk in der Rudolf-Eber-Straße. Das macht nun Sanierungs- und Umbauarbeiten erforderlich. Die Stadtverwaltung hat diese Leistung gemeinsam mit der im Haushaltsplan 2020 angemeldeten Optimierung des mechanischen Reinigungsbetriebs und der Verrohrung der Auslaufrinne auf der Kläranlage projektiert.

Stadtbaumeister Johannes Thalheimer führte aus, dass die damit verbundenen Bauleistungen in drei Gewerke gegliedert sind. Der Technische Ausschuss beschäftigte nun mit dem Gewerk „Maschinelle Ausrüstung“ als erstem Segment. Die