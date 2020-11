Kommt nun die Maskenpflicht in der Innenstadt?

Aalen. Noch immer steigen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen an. Am Mittwoch haben die Länderchefs gemeinsam mit Kanzlerin Merkel noch einmal die Maßnahmen zur Eindämmung bis mindestens 20. Dezember verlängert. Unter anderem haben sie sich in der bis in die späten Abendstunden geführten Videokonferenz auf eine Ausweitung der Maskenpflicht geeinigt.

Demnach muss ein Mund- und Nasenschutz ab dem 1. Dezember an allen belebten Orten in der Innenstadt getragen werden. Dazu kommt auch die Maskenpflicht im Freien, wo Menschen sich auf engem Raum aufhalten. Bislang bestand in der Aalener Innenstadt die Maskenpflicht beispielsweise während des