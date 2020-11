Gewerbegebiet Staudenfeld geht an den Start

Aalen-Oberalfingen. Nebenan auf der Baustelle der Prinzing Elektrotechnik wird bereits fleißig betoniert, wenige Meter nebenan werden die Vorarbeiten für die Erschließungsarbeiten des gesamten, rund zwei Hektar großen Gewerbegebiets Staudenfeld erledigt. „Auf dem Bau wurde in den vergangenen Monaten Enormes geleistet. Die Branche sorgt dafür, dass sowohl bei Erschließungsarbeiten wie auch im Hochbau nichts still steht. Ich danke den beteiligten Firmen für die schnellen Planungen unserer Vorhaben“, sagte OB Thilo Rentschler an die Baufirmen gewandt.

Das Gewerbegebiet Staudenfeld liege verkehrsgünstig angeschlossen und verfüge